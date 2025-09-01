¡Como si fuera un ciclón! Tormenta azota la comunidad de San Ignacio, en Mulegé (FOTOS)

La comunidad de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, vivió la tarde del domingo una tormenta atípica que, según la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, fue un fenómeno “nunca antes visto en la zona”.

De acuerdo con la autoridad municipal, los vientos alcanzaron rachas de hasta 80 kilómetros por hora, lo que provocó daños en viviendas, negocios y espacios públicos. Imágenes compartidas en redes sociales muestran techos de lámina desprendidos, árboles caídos, corridas de arroyos con gran intensidad, así como vialidades encharcadas y deterioradas.

“Seguimos en comunicación con la delegación de San Ignacio, afortunadamente ninguna vida que lamentar. Todo el equipo de Protección Civil Municipal, bomberos, Defensa, Seguridad Pública y CFE se encuentran trabajando en la zona”, informó Aguilar a través de sus redes sociales.

Inicia la evaluación de daños en San Ignacio

La alcaldesa también anunció que este lunes estará presente en San Ignacio para coordinar las labores de apoyo y evaluar los daños en la comunidad tras la fuerte tormenta.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los reportes de Protección Civil, debido a la inestabilidad climática que aún persiste en el municipio.

