Tormenta solar de 45 horas impacta México

Una histórica tormenta solar de intensidad severa impactó el territorio de México con una duración inusualmente prolongada de 45 horas, convirtiéndose en el evento de este tipo más extenso registrado hasta el momento en el actual ciclo solar.

La UNAM confirmó que esta tormenta geomagnética generó diversas perturbaciones atmosféricas entre la noche del 20 de enero y la mañana del 21 de enero. El fenómeno fue monitoreado de cerca para evaluar posibles riesgos en la infraestructura tecnológica del país.

Durante el desarrollo de esta tormenta, se registraron variaciones significativas en la intensidad del campo magnético terrestre. Según los reportes especializados, aunque el evento no alcanzó los niveles críticos observados en mayo y octubre de 2024, su persistencia temporal representó un hito científico.

La UNAM señaló que el fenómeno provocó una dispersión irregular de las señales de radio que se reflejan habitualmente en la ionósfera, afectando la estabilidad de las comunicaciones.

El evento climático espacial también generó expectativas sobre el avistamiento de auroras boreales en la frontera norte de México. Aunque en redes sociales circularon reportes sobre posibles luces en el cielo, las autoridades académicas indicaron que estos avistamientos aún deben verificarse de manera oficial.

Por el momento, la red de magnetómetros REGMEX–LANCE indica que la perturbación está en fase de disipación y el campo geomagnético recupera su estado normal.

Lee más: Tormenta solar se presenta las últimas horas del 2025 y el Año Nuevo

El impacto técnico de esta tormenta solar se manifestó principalmente en la atmósfera superior sobre el territorio de México. Entre las 23:00 horas del 20 de enero y las 07:00 horas del 21 de enero, se detectaron altos niveles de densidad electrónica y estructuras anómalas que degradaron temporalmente los sistemas de radiocomunicación.

Estas condiciones no solo afectaron las frecuencias de radio, sino que en momentos específicos también provocaron interferencias en las señales satelitales conocidas como GNSS.

El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) informó que mantiene un monitoreo continuo y en tiempo real de la ionósfera para detectar cualquier remanente de la tormenta.

La institución académica subrayó que existe un intercambio constante de información con centros internacionales de monitoreo solar para anticipar cualquier nuevo flujo de partículas que pudiera comprometer la estabilidad de los sistemas sensibles durante la fase de recuperación atmosférica.

Finalmente, las acciones preventivas y de vigilancia se realizan en coordinación directa con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Las autoridades aseguran que, a pesar de la magnitud temporal de la tormenta, no se reportaron daños permanentes en la red eléctrica nacional.

No obstante, se recomienda a las empresas de telecomunicaciones mantener la vigilancia sobre sus equipos ante posibles efectos menores residuales que podrían presentarse durante las próximas horas nocturnas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México: