Tormenta solar se presenta las últimas horas del 2025 y el Año Nuevo

Mientras millones celebran el fin del 2025 y el inicio del año nuevo, una tormenta solar impacta la atmósfera terrestre y activa alertas internacionales por sus posibles efectos tecnológicos y visuales, de acuerdo con reportes oficiales difundidos durante las primeras horas del 1 de enero.

La NOAA, a través de su Centro de Predicción del Clima Espacial, informa que el evento se origina por una emisión significativa de radiación asociada a actividad reciente del sol, lo que incrementa la probabilidad de fenómenos luminosos en latitudes poco habituales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detalla que la primera alerta corresponde a una emisión tipo II, relacionada con erupciones solares y con la presencia de una eyección de masa coronal, capaz de generar perturbaciones rápidas en el entorno espacial cercano a la Tierra.

Minutos más tarde, el organismo emite una segunda advertencia por emisión tipo IV, vinculada a erupciones intensas y a una posible tormenta de llamarada con alta carga de radiación, lo que refuerza el seguimiento continuo del fenómeno.

Especialistas explican que este tipo de eventos altera el campo magnético terrestre cuando el material electromagnético expulsado por el sol interactúa con la magnetosfera, afectando principalmente a sistemas tecnológicos como GPS, comunicaciones de radio y operaciones aéreas.

Aunque no se prevén efectos directos en la salud humana, las autoridades advierten que, en escenarios extremos, pueden presentarse interferencias en satélites, daños en infraestructuras eléctricas y apagones regionales.

La NOAA anticipa que la actividad geomagnética favorecerá la aparición de aurora Boreal de intensidad moderada hasta el 1 de enero de 2026. Si las condiciones del viento solar coinciden con la eyección registrada, las luces podrían extenderse a latitudes medias, con posibilidad de observación en zonas como Nueva York y regiones del norte de Europa.

Estos fenómenos luminosos se producen cuando partículas cargadas del viento solar colisionan con gases de la atmósfera, liberando energía en forma de luz visible. Su intensidad y forma dependen directamente de la fuerza de la tormenta solar, que en eventos fuertes puede desplazar el espectáculo natural hacia el sur del planeta.

