Tormenta tropical Bred amenaza islas caribeñas

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) ha emitido un pronóstico que indica que la tormenta tropical Bret podría alcanzar intensidad cercana a la de un huracán en las Antillas Menores a mediados o finales de esta semana, lo que aumentaría el riesgo de lluvias, inundaciones, marejadas y vientos fuertes.

Jun 20 5PM EDT: #Bret is a little stronger this afternoon, and is forecast to approach the Lesser Antilles Thursday. For the latest on #Bret visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/cw86QmGzso

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 20, 2023