Tormenta tropical Ernesto deja sin luz a más de 500 mil personas en Puerto Rico

La tormenta tropical Ernesto afectó este miércoles a Puerto Rico con torrenciales lluvias, dejando sin electricidad a más de 500 mil personas.

El sistema se desplazó al este de la isla y actualmente se encuentra a unos 200 km al noroeste de San Juan, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Ernesto se dirige hacia el norte del océano Atlántico con vientos sostenidos de 110 km/h.

De acuerdo con el NHC, se espera que la tormenta se convierta en huracán en las próximas horas, alcanzando posiblemente la categoría 3 en los siguientes dos días. Su trayectoria podría llevarlo cerca de Bermudas el próximo sábado.

5AM AST Aug 14: Tropical storm conditions are expected to continue across the Virgin Islands and Puerto Rico the next several hours. #Ernesto is producing heavy rainfall which will result in locally considerable flash flooding and mudslides today. For the latest info visit… pic.twitter.com/pn61oDoto1

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 14, 2024