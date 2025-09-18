Gabrielle se intensifica: sigue la trayectoria del ciclón hacia México

Tormenta Tropical Gabrielle se formó durante la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025 en aguas del Océano Atlántico. El sistema, identificado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, presenta un movimiento constante hacia el oeste-noroeste.

Sus vientos máximos sostenidos alcanzan actualmente los 65 km/h con rachas más fuertes. El fenómeno meteorológico se localiza a varios miles de kilómetros de las costas nacionales.

Trayectoria Pronosticada y Posible Intensificación a Huracán

Los modelos de pronóstico indican que Gabrielle tomará una dirección noroeste en los próximos días. Se prevé un fortalecimiento paulatino mientras se mueva sobre aguas cálidas.

Existe una alta probabilidad de que el sistema se intensifique a huracán durante el fin de semana. La trayectoria oficial del NHC sugiere que su núcleo permanecería en el mar, pero sus efectos externos podrían alcanzar territorio mexicano.

Alertas y Posibles Impactos para México

Aunque la trayectoria directa de impacto aún es incierta, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió avisos preventivos. Los estados de la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche) son los primeros en monitorear su evolución.

Los principales riesgos asociados a este fenómeno, incluso si no toca tierra directamente, son lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes vientos en zonas costeras. Las bandas nubosas externas del ciclón podrían generar precipitaciones desde el viernes.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades de Protección Civil federal y estatales han llamado a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de fuentes oficiales. Se recomienda a navegantes y turistas atender las alertas de la Marina Armada de México.

Se insta a la ciudadanía a tener listo su plan de emergencia familiar y su mochila de vida. Es crucial evitar los rumores y seguir únicamente los boletines emitidos por el SMN y la Coordinación Nacional de Protección Civil.