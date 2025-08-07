Tormenta Tropical Henriette avanza en Océano Pacífico sin afectar costa mexicanas

La Tormenta Tropical Henriette se mantiene en aguas abiertas del Océano Pacífico, alejándose de territorio nacional, sin amenaza directa para las costas de Baja California Sur (BCS), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y CONAGUA. La tormenta presenta vientos sostenidos de hasta 75 km/h, con rachas de 95 km/h, y avanza a cerca de 24 km/h en dirección oeste-noroeste.

Aunque aún figura como Tormenta Tropical Henriette, no se anticipa que alcance categoría de huracán. Se estima que persistirá como tormenta tropical hasta ser completamente disipada alrededor del 9 de agosto.

El SMN ha indicado que, pese a su trayectoria, existen condiciones en zonas marítimas que podrían generar lluvia ligera y vientos moderados en costas distantes, aunque sin representar riesgo inmediato para costas mexicanas

En su evolución, la Tormenta Tropical Henriette ha sido monitoreada desde su origen a partir de la depresión tropical Ocho‑E, la cual se formó el 4 de agosto en el Pacífico con vientos iniciales de 55 km/h. El sistema efímero se transformó rápidamente en la tormenta que continúa ahora su desplazamiento.

Autoridades han señalado que la trayectoria de la tormenta lo mantendrá alejado de costas habitadas, lo que permite mantener una vigilancia preventiva sin necesidad de emitir alertas costeras por el momento.

El monitoreo de la Tormenta Tropical Henriette sigue activo, ya que cualquier cambio en su intensidad o rumbo podría modificar el escenario actual. Se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del SMN y CONAGUA.

Autoridades marítimas también advierten que el sistema podría generar oleaje elevado en zonas alejadas, lo que sugiere precaución para la navegación y pesca, especialmente en alta mar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO