Tormenta tropical Ivo se aleja de BCS, pero sigue dejando lluvias en la entidad

La tormenta tropical Ivo continúa desplazándose hacia el oeste y alejándose gradualmente de la península de Baja California Sur (BCS), aunque sus desprendimientos nubosos seguirán ocasionando lluvias, chubascos y oleaje elevado en las costas de la entidad, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se localizaba a las 15:00 horas, tiempo local, a 425 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, con viento sostenido de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Según el pronóstico, sus efectos disminuirán a partir de la tarde y noche, conforme se aleja del territorio nacional.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían oscilar entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur, por lo que llamó a extremar precauciones a la población, especialmente a quienes realizan actividades marítimas.

De acuerdo con el organismo, la trayectoria de Ivo indica que el sistema se ubicará la medianoche del 10 de agosto a 450 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS, con categoría de tormenta tropical y viento de 75 km/h sostenidos y rachas de 95 km/h.

Para la mañana del 11 de agosto, se espera que Ivo se degrade a baja presión, cuando se encuentre a 685 kilómetros al suroeste de Punta Abreojos, BCS. Posteriormente, se desplazará más mar adentro, perdiendo fuerza hasta alcanzar vientos de 40 km/h y rachas de 55 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que el pronóstico de lluvias, viento y oleaje continuará vigente hasta el domingo 10 de agosto, y recomendó atender las indicaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil y autoridades estatales.

Especialistas meteorológicos explicaron que, aunque Ivo se aleja, la humedad que arrastra seguirá favoreciendo el desarrollo de nubosidad y chubascos aislados en el sur y centro de BCS durante el fin de semana.

