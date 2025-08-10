Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 9 de Agosto, 2025
HomeBCSTormenta tropical Ivo se aleja de BCS, pero sigue dejando lluvias en la entidad
BCS

Tormenta tropical Ivo se aleja de BCS, pero sigue dejando lluvias en la entidad

La tormenta tropical Ivo seguirá generando lluvias, oleaje y viento en BCS durante las próximas horas, según el SMN
Adolfo Torres
9 agosto, 2025
0
14
Tormenta tropical Ivo se aleja de BCS, sigue dejando lluvias

La tormenta tropical Ivo continúa desplazándose hacia el oeste y alejándose gradualmente de la península de Baja California Sur (BCS), aunque sus desprendimientos nubosos seguirán ocasionando lluvias, chubascos y oleaje elevado en las costas de la entidad, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se localizaba a las 15:00 horas, tiempo local, a 425 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, con viento sostenido de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Según el pronóstico, sus efectos disminuirán a partir de la tarde y noche, conforme se aleja del territorio nacional.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían oscilar entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur, por lo que llamó a extremar precauciones a la población, especialmente a quienes realizan actividades marítimas.

De acuerdo con el organismo, la trayectoria de Ivo indica que el sistema se ubicará la medianoche del 10 de agosto a 450 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS, con categoría de tormenta tropical y viento de 75 km/h sostenidos y rachas de 95 km/h.

Para la mañana del 11 de agosto, se espera que Ivo se degrade a baja presión, cuando se encuentre a 685 kilómetros al suroeste de Punta Abreojos, BCS. Posteriormente, se desplazará más mar adentro, perdiendo fuerza hasta alcanzar vientos de 40 km/h y rachas de 55 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que el pronóstico de lluvias, viento y oleaje continuará vigente hasta el domingo 10 de agosto, y recomendó atender las indicaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil y autoridades estatales.

Especialistas meteorológicos explicaron que, aunque Ivo se aleja, la humedad que arrastra seguirá favoreciendo el desarrollo de nubosidad y chubascos aislados en el sur y centro de BCS durante el fin de semana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasTormenta Tropical Ivo
Articulo anterior

Semar, Conapesac y Fonmar aseguran artes de pesca y productos marinos sin ...

Siguiente articulo

Putin y Lula dialogan sobre guerra en Ucrania