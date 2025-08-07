Tormenta Tropical Ivo avanza paralela a las costas del Pacífico

La Tormenta Tropical Ivo continúa desplazándose rápidamente frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos sostenidos de 95 km/h y ráfagas más fuertes, lo que ha generado advertencias por lluvias y oleaje elevado en diversos estados. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el fenómeno se mueve hacia el noroeste a 33 km/h y podría intensificarse a huracán categoría 1 para este viernes, cuando se ubique a 220 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas.

El meteorólogo Víctor Cornejo informó que la velocidad inusual de la Tormenta Tropical Ivo provoca que mantenga una forma amorfa, lo que dificulta su análisis satelital. Detalló que, durante la madrugada de este jueves, el centro del sistema se localizaba a 130 kilómetros al sur de Punta Pérula, en Jalisco. Asimismo, indicó que el fenómeno representa riesgo por oleaje elevado y precipitaciones aisladas en la región.

Según el reporte de las 15:00 horas emitido por el NHC, se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 150 milímetros, con máximos de hasta 150 mm, en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Estas condiciones podrían generar inundaciones repentinas y corrientes marinas peligrosas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante el posible fortalecimiento del sistema.

Las autoridades advierten que las marejadas provocadas por la Tormenta Tropical Ivo continuarán afectando la costa suroeste del país durante los próximos dos días. El fenómeno mantendrá un desplazamiento hacia el oeste durante el fin de semana, alejándose gradualmente de la costa mexicana, aunque sus efectos podrían sentirse en gran parte del litoral del Pacífico.

