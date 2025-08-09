Tormenta tropical Ivo deja escenas inusuales en La Paz (Video)

La tormenta tropical Ivo provocó en las últimas horas fenómenos inusuales frente a las costas de La Paz, en Baja California Sur (BCS), donde vecinos reportaron la formación de una culebra de agua y una invasión de cucarachas en los pasillos de la presidencia municipal, a causa de las intensas lluvias que han caído en la zona.

De acuerdo con testimonios de habitantes, el fenómeno de culebra de agua fue observado en aguas cercanas al municipio, aunque no se precisó el punto exacto donde fue tomada la imagen que circula en redes sociales. El avistamiento se produjo mientras la tormenta tropical Ivo mantenía su influencia sobre las costas de BCS.

En tierra, las precipitaciones provocaron congestionamiento vehicular en diversas colonias de la capital sudcaliforniana, dificultando el tránsito de automovilistas y transporte público. Videos compartidos por ciudadanos muestran cómo una gran cantidad de cucarachas emergieron y se desplazaron por los pasillos de la presidencia municipal debido a la acumulación de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias asociadas al ciclón continuarán durante las próximas horas, por lo que exhortó a la población de Baja California Sur a extremar precauciones y evitar zonas propensas a inundaciones.

La tormenta tropical Ivo ha ocasionado también afectaciones menores en la infraestructura urbana, como encharcamientos y obstrucción de alcantarillas, lo que ha contribuido a la presencia de insectos y fauna desplazada por el exceso de humedad.

