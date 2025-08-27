Tormenta Tropical Juliette se mantiene a un costado de BCS

La Tormenta Tropical Juliette mantendrá su circulación y desprendimientos nubosos durante las próximas horas, lo que provocará lluvias puntuales muy fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur (BCS); así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el reporte de las autoridades meteorológicas, a las 21:00 horas locales (03:00 GMT del 27 de agosto), el centro del sistema se ubicará a 875 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, con un desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h.

La Tormenta Tropical Juliette registrará vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h, además de mantener una presión mínima central de 996 hPa.

El pronóstico de acumulación de lluvias indica valores de entre 50 y 75 milímetros en diversas zonas de Baja California Sur, lo que podría incrementar los riesgos de escurrimientos y afectaciones en áreas urbanas y rurales.

Asimismo, se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de la entidad, lo que representará riesgos para actividades pesqueras y de navegación marítima.

Las autoridades señalaron que la población deberá extremar precauciones por las condiciones de lluvias, viento y oleaje, en especial en comunidades costeras donde el fenómeno se hará más perceptible.

De igual forma, se advirtió que las actividades de navegación deberán seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil y Capitanías de Puerto, ya que el litoral podría verse amenazado por el incremento de corrientes y marejadas.

El seguimiento oficial de la Tormenta Tropical Juliette se mantendrá de forma permanente hasta que el sistema deje de representar peligro para las costas de Baja California Sur, con la actualización periódica de reportes técnicos para la población.