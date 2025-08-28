Tormenta Tropical Juliette se debilita frente a la Península de Baja California

La Tormenta Tropical Juliette continúa debilitándose frente a la costa oeste de la península de Baja Californiar, sin representar riesgo para territorio mexicano. Autoridades meteorológicas indicaron que el sistema se mantiene a 670 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, desplazándose hacia el nor-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Tormenta Tropical Juliette mantiene vientos moderados en altamar

Los vientos sostenidos del ciclón alcanzan 75 km/h, con rachas de hasta 95 km/h, mientras que la presión mínima central se registra en 1006 hPa. Pese a estas condiciones, la Tormenta Tropical Juliette no provoca lluvias ni efectos significativos en tierra firme de Baja California Sur.

Se prevé que durante las próximas horas el ciclón tropical continúe debilitándose, con vientos que disminuirán a 65 km/h y rachas de 85 km/h hacia la tarde, manteniéndose a más de 600 kilómetros de la costa de Punta Eugenia.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las lluvias y olas generadas por el sistema permanecerán en altamar, sin riesgo para puertos ni poblaciones costeras de Baja California Sur. Por esta razón, no se emiten alertas ni recomendaciones especiales para el público en general.

Durante la noche, la Tormenta Tropical Juliette evolucionará hacia un ciclón post-tropical, con vientos sostenidos que podrían descender a 45 km/h y rachas de hasta 65 km/h, conservando su trayectoria hacia el nor-noroeste.

Para la madrugada, se espera que el sistema se ubique a 610 kilómetros al oeste de Punta Eugenia, debilitándose aún más y perdiendo gradualmente sus características de ciclón tropical. No se esperan impactos directos en territorio mexicano durante esta fase.

El pronóstico para el viernes indica que la Tormenta Tropical Juliette continuará alejándose del país, con vientos de 40 km/h y rachas de hasta 55 km/h, transformándose completamente en ciclón post-tropical mientras mantiene su paso por altamar.