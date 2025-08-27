Tormenta tropical Juliette se debilita mientras deja lluvias remanentes en Baja California Sur

La tormenta tropical Juliette mantiene su desplazamiento hacia el nor-noroeste, al suroeste de la península de Baja California, sin generar efectos directos en el territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas de este miércoles 27 de agosto, Juliette se ubicó a 700 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, BCS, con vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h. El sistema continuará alejándose durante los próximos días, convirtiéndose en remanente post-tropical hacia el jueves 28 de agosto.

Pronóstico de lluvias en Baja California Sur

Aunque Juliette no afectará directamente al estado, las lluvias en Baja California Sur continuarán este miércoles debido a la inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad en la región.

La Subsecretaría de Protección Civil de BCS informó que en Los Cabos y La Paz se esperan lluvias dispersas de hasta 5 mm, con chubascos focalizados de 10 a 25 mm y actividad eléctrica, especialmente en zonas serranas. En la Sierra de La Giganta, que abarca Comondú, Loreto y Mulegé, se prevén precipitaciones similares.

El SMN recomendó a la población mantenerse informada sobre posibles encharcamientos, deslaves y aumento en el nivel de arroyos, y atender los avisos de Protección Civil.

Condiciones generales del clima

El pronóstico también indica viento con rachas de 50 km/h en la región del Golfo de California y oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur. Por otra parte, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, por lo que se exhorta a la población a hidratarse, usar ropa ligera y proteger a niñas, niños y adultos mayores.