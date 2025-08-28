Tormenta Tropical Juliette se desvaneció, pero remanentes siguen afectando a BCS

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Juliette se desvaneció, aunque sus efectos todavía se sienten en la Península de Baja California, principalmente en Baja California Sur.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como precipitaciones fuertes en Baja California, lo que podría provocar incremento en ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

El organismo detalló que durante la mañana se presentarían un ambiente templado a cálido en la región, con condiciones frescas en las sierras y presencia de bancos de niebla en algunas zonas de Baja California Sur.

Tormenta tropical Juliette mantiene efectos

Aunque la tormenta tropical Juliette ya se ha desvanecido, sus remanentes continúan ocasionando lluvias con descargas eléctricas y un ambiente que pasará de caluroso a muy caluroso durante la tarde en la región.

El SMN precisó que los vientos de dirección variable alcanzan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora en Baja California Sur y Baja California.

Asimismo, el oleaje se mantiene elevado en la costa occidental de la península, con olas que alcanzan entre 1.5 y 2.5 metros de altura, lo que representa riesgo para la navegación marítima.

El pronóstico también señala que el ciclón tropical en proceso de disipación, aún podría dejar efectos importantes en comunidades costeras y serranas de la región peninsular.

El SMN reiteró que la tormenta tropical Juliette seguirá generando condiciones adversas mientras se mantiene su remanente en el Pacífico, por lo que se recomienda a la población atender los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles afectaciones.