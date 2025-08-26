Tormenta tropical Juliette podría convertirse en huracán este martes

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que la Tormenta Tropical Juliette se desplaza hacia el oeste-noroeste frente a las costas del Pacífico, y podría convertirse en Huracán el próximo martes. Hasta ahora, la tormenta no representa un peligro mayor para la Baja California Sur (BCS), aunque se mantiene vigilancia por posibles efectos en las zonas costeras.

Tormenta Tropical Juliette en vigilancia

A las 20:00 horas locales del lunes, la Tormenta Tropical Juliette se ubicó cerca de la latitud 17.8 Norte y longitud 115.5 Oeste, aproximadamente a 815 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California Sur (BCS). Se mueve hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, y se espera que mantenga este desplazamiento hasta el martes, cuando podría girar hacia el noroeste y disminuir su velocidad hacia el nor-noroeste hacia la noche del miércoles.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta han alcanzado los 100 km/h con ráfagas más altas. Se prevé un fortalecimiento adicional, lo que podría convertir a la Tormenta Tropical Juliette en Huracán el martes. Por el momento, no se han emitido vigilancias ni avisos costeros en efecto.

Leer más: Tormenta Tropical Juliette avanza paralela a BCS

El NHC indicó que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 110 km desde el centro de la Tormenta Tropical Juliette, mientras que estaciones automáticas en la región reportaron rachas de hasta 74 km/h.

Aunque por ahora no hay marejada o oleaje significativo que afecte el litoral, se recomienda a las autoridades locales en BCS mantener monitoreo constante ante posibles cambios en la trayectoria de la Tormenta Tropical Juliette.

Las lluvias asociadas a la tormenta se prevén dispersas y de intensidad ligera a moderada en el sur de la península. Los expertos señalan que el fortalecimiento de Juliette deberá seguirse de cerca durante el martes, cuando el sistema podría alcanzar categoría de Huracán.