Tormenta tropical Juliette se forma en el Pacífico; generará oleaje en Baja California Sur

La tormenta tropical Juliette se formó la madrugada de este lunes en el océano Pacífico, tras intensificarse a partir de la depresión tropical Diez-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 03:00 horas, el fenómeno se ubicaba a 705 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

Efectos dela tormenta tropical Juliette en BCS

El SMN advirtió que, entre este lunes 25 y el martes 26 de agosto, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa sur de Baja California Sur, por lo que llamó a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones.

Pronóstico de trayectoria del ciclón

De acuerdo con el pronóstico oficial, Juliette mantendrá la categoría de tormenta tropical durante los próximos dos días mientras avanza mar adentro:

Lunes 25 (mediodía): a 700 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de hasta 95 km/h.

Martes 26 (mediodía): a 790 km al suroeste de Cabo San Lázaro, con vientos de hasta 120 km/h.

Miércoles 27 (mediodía): a 840 km al suroeste de Punta Eugenia, con vientos de hasta 100 km/h.

A partir del jueves, el sistema comenzaría a debilitarse a baja presión remanente lejos de costas nacionales.

Las autoridades exhortaron a los habitantes y visitantes de Baja California Sur a seguir los avisos oficiales, evitar actividades acuáticas en zonas de oleaje elevado y mantenerse informados a través de los canales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El próximo aviso sobre la trayectoria y condiciones de Juliette se emitirá a las 09:15 horas tiempo del centro, o antes en caso de cambios relevantes.