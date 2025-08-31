Tormenta Tropical Kiko se forma en el Pacífico; generará lluvias en Baja California Sur

Esta mañana se formó la Tormenta Tropical Kiko a partir de la Depresión Tropical Once-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema se localiza a mil 680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte oficial, Kiko no genera efectos en territorio nacional ni representa peligro directo para costas mexicanas. Sin embargo, los modelos de trayectoria indican que avanzará de forma paralela a la península, a una distancia que oscilará entre 350 y 500 kilómetros de Cabo San Lucas, informó Metmex BCS.

Pese a ese margen, el ciclón inyectará gran cantidad de humedad, lo que garantiza un temporal de lluvias del 2 al 11 de septiembre. La precipitación está prácticamente asegurada, independientemente de la ruta final que tome el sistema.

Se esperan episodios de lluvia fuerte en distintos puntos de Baja California Sur, con acumulados importantes en cortos periodos.

Los especialistas advierten que estamos entrando al periodo más crítico de la temporada de ciclones tropicales, cuando aumenta la probabilidad de impactos debido al ingreso de los primeros frentes fríos y al cambio en los patrones de viento en altura, que suelen atraer los sistemas hacia la región.

De confirmarse, Kiko sería el primer ciclón de septiembre, mes en el que se espera la formación de varios más en el Pacífico oriental.

