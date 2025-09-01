Tormenta tropical Kiko se fortalece en el Pacífico; podría convertirse en huracán categoría 2

La tormenta tropical Kiko continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico, al suroeste de la península de Baja California. Según el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido este lunes 1 de septiembre a las 09:00 horas, el sistema no genera efectos en territorio nacional debido a su lejanía y trayectoria.

Ubicación actual de Kiko

A las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de la tormenta se localizó en:

Latitud/Longitud: 14.0°N y 126.3°O

Distancia: 1,990 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur

Desplazamiento: hacia el oeste a 13 km/h

Vientos máximos: sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h

Presión mínima central: 998 hPa

El organismo subrayó que, debido a su ubicación, no representa peligro ni genera lluvias en el país.

Pronóstico: podría convertirse en huracán

El SMN prevé que en las próximas 48 horas, Kiko alcance la categoría de huracán en la escala Saffir-Simpson. De hecho, para la madrugada del martes se espera que se intensifique a huracán categoría 1 y, posteriormente, evolucione a categoría 2 mientras avanza mar adentro.

De mantenerse su actual trayectoria, el ciclón seguirá desplazándose hacia aguas abiertas del Pacífico, sin acercarse a costas mexicanas.