Lunes 1 de Septiembre, 2025
BCS

Tormenta tropical Kiko se fortalece en el Pacífico; podría convertirse en huracán categoría 2

El ciclón Kiko avanza hacia el oeste y podría convertirse en huracán en los próximos días, de acuerdo con el pronóstico oficial del SMN.
Andrea Villarreal
1 septiembre, 2025
Foto: SMN

La tormenta tropical Kiko continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico, al suroeste de la península de Baja California. Según el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido este lunes 1 de septiembre a las 09:00 horas, el sistema no genera efectos en territorio nacional debido a su lejanía y trayectoria.

Ubicación actual de Kiko

A las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de la tormenta se localizó en:

El organismo subrayó que, debido a su ubicación, no representa peligro ni genera lluvias en el país.

Pronóstico: podría convertirse en huracán

El SMN prevé que en las próximas 48 horas, Kiko alcance la categoría de huracán en la escala Saffir-Simpson. De hecho, para la madrugada del martes se espera que se intensifique a huracán categoría 1 y, posteriormente, evolucione a categoría 2 mientras avanza mar adentro.

De mantenerse su actual trayectoria, el ciclón seguirá desplazándose hacia aguas abiertas del Pacífico, sin acercarse a costas mexicanas.

