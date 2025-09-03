Tormenta Tropical Lorena sería huracán esta madrugada: NHC

La Tormenta Tropical Lorena se encuentra a punto de convertirse en huracán en las primeras horas de este miércoles, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Ubicada a 250 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, registra vientos máximos sostenidos de 110 km/h y ráfagas más fuertes, lo que la coloca al borde de la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Se espera que el sistema se intensifique rápidamente durante la madrugada, antes de comenzar un desplazamiento paralelo a la costa oeste de la península. La previsión indica que el jueves podría debilitarse nuevamente, aunque las lluvias y los vientos seguirán representando un riesgo considerable para la población.

Las autoridades de Protección Civil informaron que una vigilancia de Ciclón tropical permanece en efecto desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. Se advirtió que las condiciones de tormenta podrían sentirse en las próximas 48 horas, por lo que pidieron a la ciudadanía no confiarse y extremar medidas preventivas.

El pronóstico de lluvias señala acumulaciones de hasta 15 pulgadas en zonas de Baja California Sur entre miércoles y viernes, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslaves en comunidades cercanas a laderas y arroyos.

El Centro Nacional de Huracanes precisó que la Tormenta Tropical Lorena generará oleaje elevado y corrientes marinas peligrosas a lo largo de la costa, con un impacto significativo para embarcaciones y actividades turísticas.

También se prevé que estados como Colima, Sinaloa y el sur de Arizona reciban lluvias derivadas de las bandas nubosas, con riesgo de inundaciones aisladas.

Autoridades recordaron que un huracán puede intensificarse o cambiar de trayectoria en cuestión de horas. Por ello, recomendaron a la población asegurar techos y ventanas, preparar mochilas de emergencia, almacenar víveres y mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales.

La vigilancia será continua durante el paso de la Tormenta Tropical Lorena, que marcará un reto importante para la población de Baja California Sur en las próximas horas.