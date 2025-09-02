Tormenta Tropical Lorena se dirige a Mulegé, Baja California Sur

La Tormenta Tropical Lorena continúa su avance hacia el noroeste del país y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que toque tierra el próximo viernes cerca de Punta Abrejos, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. El fenómeno mantiene un desplazamiento de 24 km/h con vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h.

Actualmente, los desprendimientos nubosos del sistema provocan lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas en estados del occidente y noroeste. Estas condiciones han reducido la visibilidad en tramos carreteros y generado encharcamientos, con riesgo de deslaves e inundaciones.

El pronóstico oficial señala que la Tormenta Tropical Lorena podría intensificarse a huracán categoría 1 en las próximas horas, con ráfagas de viento que superarían los 150 km/h y condiciones de oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Colima, Jalisco y Michoacán.

De confirmarse esta evolución, las comunidades pesqueras y turísticas en la región, en especial las cercanas a Punta Abrejos, deberán extremar precauciones ante posibles afectaciones. El SMN advierte sobre la presencia de marejadas que podrían alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros de altura.

De acuerdo con el más reciente reporte, la trayectoria de la Tormenta Tropical Lorena indica que, tras impactar Baja California Sur, continuaría su desplazamiento hacia el norte, atravesando la Península de Baja California, degradándose progresivamente hasta convertirse en ciclón post-tropical en Sonora.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO