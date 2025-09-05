Tormenta Tropical Lorena se desvía no tocaría tierra en Baja California Sur

La Tormenta Tropical Lorena se desplaza hacia mar adentro sin tocar tierra en Baja California Sur, pero mantiene condiciones adversas en varias entidades del noroeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, los desprendimientos nubosos de este sistema ocasionarán lluvias intensas y oleaje elevado en zonas costeras, además de rachas de viento que podrían afectar la movilidad terrestre y marítima.

El centro de la tormenta se localizó la noche del jueves a 280 kilómetros al suroeste de Punta Abreojos y a 285 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro, en la Península de Baja California, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95.

El pronóstico del SMN prevé lluvias torrenciales en Baja California Sur, intensas en el sur de Baja California y el oeste de Sonora, así como precipitaciones muy fuertes en el norte y costa de Sinaloa y en zonas de Durango. Para Chihuahua, se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas.

Autoridades federales advirtieron que las precipitaciones podrían generar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, además de afectar la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

El oleaje también representa un riesgo: se estiman alturas de hasta 4.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur, mientras que en el Golfo de California y la costa de Sinaloa podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

La Trayectoria de la Tormenta Tropical Lorena indica que se degradará a depresión tropical en las próximas horas, manteniéndose cerca de la península antes de perder fuerza y convertirse en baja presión remanente.