Tormenta Tropical Mario se debilita a Depresión Tropical frente a BCS

La Tormenta Tropical Mario se degradó a Depresión Tropical frente a la costa occidental de Baja California Sur (BCS), aunque sus desprendimientos nubosos seguirán generando condiciones adversas en la región. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema mantendrá la probabilidad de lluvia fuerte a muy fuerte en la península de Baja California, acompañadas de descargas eléctricas y encharcamientos.

El centro del sistema se ubicó este martes a las 15:00 horas, tiempo del Centro a 585 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS, con desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h. Los vientos sostenidos alcanzaron los 55 km/h con rachas de hasta 75 km/h, mientras que el oleaje se mantiene elevado, de entre 2 y 3 metros de altura.

Autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante posibles deslaves e inundaciones, así como atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. La Tormenta Tropical Mario, pese a su debilitamiento, continuará influyendo en el clima de la región hasta el miércoles por la mañana.

El pronóstico indica que la lluvia podría reducir la visibilidad en carreteras y provocar incremento en los niveles de arroyos. Se espera que el sistema siga perdiendo fuerza y, en las próximas 24 horas, se convierta en remanentes post-tropicales frente a la península de Baja California.

Las autoridades marítimas hicieron un llamado especial a la navegación en la costa occidental de BCS debido al riesgo que representa el oleaje elevado y las rachas de viento que podrían superar los 50 km/h.

De acuerdo con el último reporte, la Tormenta Tropical Mario estará a 580 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia la madrugada del miércoles, ya como sistema post-tropical. Para el jueves se espera que se ubique aún más al oeste, sin representar un riesgo directo para el territorio nacional.