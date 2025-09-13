La Tormenta Tropical Mario bajó de categoría a Depresión Tropical

La Tormenta Tropical Mario perdió intensidad esta noche y se convirtió en Depresión Tropical Mario, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El sistema se ubicó a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo y a 280 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.

El debilitamiento provocó que el Gobierno de México cancelara la vigilancia de tormenta tropical para la costa del Pacífico. Sin embargo, las autoridades recordaron que la Depresión Tropical Mario continuará provocando lluvias fuertes y riesgo de inundaciones repentinas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco hasta la mañana del sábado.

De acuerdo con el pronóstico del NHC, el fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h y generará oleaje elevado en zonas costeras, además de posibles deslaves en áreas de terreno accidentado.

El centro de la Depresión Tropical Mario seguirá alejándose gradualmente de las costas mexicanas en las próximas horas y podría disiparse por completo el domingo en aguas abiertas del Pacífico.

En Manzanillo y comunidades cercanas se reportaron acumulaciones de agua en calles y caminos, pero hasta el momento no hay informes de daños graves. En Cabo Corrientes, autoridades locales vigilan ríos y arroyos por el riesgo de desbordamientos.

Protección Civil pidió a pescadores, embarcaciones menores y turistas evitar ingresar al mar por el oleaje y corrientes peligrosas que aún se registran.

A pesar de su degradación, expertos subrayaron que los efectos de la Tormenta Tropical Mario y ahora de la Depresión Tropical Mario siguen representando un peligro para la región, por lo que llamaron a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales.