La Tormenta Tropical Melissa avanza muy lentamente en el Caribe

La Tormenta Tropical Melissa continúa moviéndose muy lentamente por el Caribe Central, con potencial de causar lluvias torrenciales, vientos fuertes y marejadas peligrosas en zonas de Haití, Jamaica, Cuba y la República Dominicana, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami, publicado a las 6:00 pm, hora del Centro de México.

El reporte detalló que el centro de la Tormenta Tropical Melissa se localizaba a unos 530 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y 480 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. El fenómeno se desplaza hacia el oeste a solo 2 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de acumulación de lluvias e inundaciones prolongadas.

El NHC informó que se mantienen en vigor una vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de Tormenta Tropical para Jamaica. Se prevé que Melissa mantenga su trayectoria lenta y gire gradualmente hacia el noroeste durante los próximos dos días.

De acuerdo con los especialistas, Melissa podría fortalecerse en las próximas 48 horas y alcanzar la categoría de huracán antes del fin de semana, afectando con mayor intensidad las zonas costeras del Caribe occidental. Las autoridades pidieron a los habitantes de Haití, Jamaica y Cuba mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que la Tormenta Tropical Melissa podría generar acumulaciones de lluvias de entre 5 y 10 pulgadas en el sur de la República Dominicana, sur de Haití y oriente de Jamaica. También se esperan inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños en áreas montañosas o cercanas a ríos.

Las marejadas y el oleaje elevado se extenderán hacia la Española, Jamaica y el este de Cuba, incrementando el peligro para embarcaciones menores y zonas costeras durante los próximos días.

El NHC precisó que los vientos con fuerza de Tormenta Tropical se extienden hasta 185 kilómetros desde el centro del sistema, mientras su presión central mínima es de 1002 milibares.

El organismo estadounidense enfatizó que la trayectoria de la Tormenta Tropical Melissa sigue siendo incierta, aunque los modelos meteorológicos coinciden en que se acercará al Caribe occidental hacia el fin de semana, manteniendo condiciones favorables para su intensificación.

En tanto, los servicios meteorológicos de Haití, Jamaica, Cuba y la República Dominicana mantienen vigilancia constante, coordinados con el Centro Nacional de Huracanes, ante la posibilidad de que Melissa evolucione en las próximas horas.