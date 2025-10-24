Tormenta Tropical Melissa se aproxima a Jamaica y Haití

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó a las 6:00 pm, tiempo del Centro de México, que la Tormenta Tropical Melissa continúa desplazándose lentamente hacia el norte del Caribe, con dirección a Jamaica, Cuba, Haití y la República Dominicana, donde se esperan intensas lluvias, fuertes vientos y peligrosas marejadas en los próximos días.

Según el reporte, el centro de la Tormenta Tropical Melissa se encontraba a unos 260 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 75 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y se prevé que aumenten su intensidad durante el fin de semana.

El organismo señaló que Melissa podría convertirse en huracán el sábado, e incluso alcanzar categoría mayor para el domingo, a medida que se acerque a las costas del Caribe occidental.

Leer más: La Tormenta Tropical Melissa avanza muy lentamente en el Caribe

Actualmente, hay una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical emitidos para el suroeste de Haití y Jamaica, debido al riesgo de condiciones meteorológicas extremas. En esas zonas, se anticipan lluvias intensas, deslizamientos de tierra e inundaciones que amenazan la vida, especialmente en áreas montañosas y rurales.

Los modelos de pronóstico indican que la Tormenta Tropical Melissa podría generar acumulaciones de lluvia de entre 8 y 14 pulgadas (de 200 a 350 milímetros) en el sur de la República Dominicana, el este de Jamaica y el sur de Haití. Las autoridades locales advirtieron que podrían presentarse inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.

Además, el fenómeno provocará oleaje elevado y marejadas a lo largo de las costas de Jamaica, Cuba y Haití. Las autoridades marítimas recomiendan extremar precauciones ante el posible aumento del nivel del mar, especialmente en las zonas del sur jamaiquino y las costas occidentales de La Española.

El lento desplazamiento de Melissa ha generado incertidumbre sobre su trayectoria definitiva. No obstante, los especialistas prevén que el sistema gire hacia el oeste durante el fin de semana, lo que podría mantener su influencia sobre el Caribe central durante varios días más.

Los gobiernos de los países afectados han emitido alertas para la población costera y exhortaron a seguir las recomendaciones de los servicios meteorológicos locales, a fin de reducir riesgos ante el avance de la Tormenta Tropical Melissa.

El Centro Nacional de Huracanes reiteró que, aunque los efectos más intensos se concentrarán entre viernes y domingo, el impacto de las lluvias, vientos y marejadas podría extenderse hasta la próxima semana, afectando amplias zonas de Jamaica, Haití y la República Dominicana.