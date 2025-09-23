Tormenta Tropical Narda se fortalecerá las próximas horas

La Tormenta Tropical Narda se fortalecerá en las próximas horas mientras continúa su desplazamiento hacia el oeste en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). A las 9:00 PM CST del lunes 22 de septiembre de 2025, el sistema se ubicará aproximadamente a 355 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 100 km/h y ráfagas más fuertes.

Según el reporte del NHC, se espera que la Tormenta Tropical Narda mantenga un movimiento hacia el oeste a 20 km/h y continúe su trayectoria lejos de la costa mexicana durante los próximos días. Los meteorólogos anticipan que el sistema podría convertirse en huracán a últimas horas de la noche o en las primeras horas del martes.

Autoridades precisaron que, aunque no existen avisos costeros activos, las bandas nubosas de la Tormenta Tropical Narda generarán lluvias de 25 a 50 mm en regiones de Colima y Michoacán, con acumulaciones puntuales de hasta 100 mm, lo que podría ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El fenómeno también provocará vientos de consideración y condiciones de oleaje elevado. Se advirtió la posibilidad de marejadas en la franja costera del Pacífico central mexicano, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores y actividades recreativas en playa.

El Centro Nacional de Huracanes reiteró que la presión central mínima del sistema se mantendrá en 993 mb, lo que confirma su tendencia de fortalecimiento. De continuar con esta evolución, Narda será clasificada como huracán en las próximas 12 horas.

Habitantes de comunidades cercanas a la costa de Colima y Michoacán deberán estar atentos a los comunicados oficiales y considerar medidas de autoprotección ante posibles lluvias intensas y ráfagas de vientos asociados a la tormenta.