Tormenta Tropical Octave se aleja del país

La Tormenta Tropical Octave se mantiene activa en aguas del océano Pacífico a 1,390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, de acuerdo con el informe emitido a las 15:00 horas de este miércoles por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno presenta vientos sostenidos de 100 km/h y rachas que alcanzan los 120 km/h, con presión mínima central de 994 hPa.

El organismo explicó que la Tormenta Tropical Octave se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h, alejándose de las costas mexicanas. Por el momento no genera lluvias ni efectos directos sobre territorio nacional.

El pronóstico indica que el sistema conservará la categoría de tormenta durante los próximos días, manteniendo vientos superiores a los 100 km/h. Para la medianoche del 2 de octubre se localizará a 1,390 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con condiciones similares.

Al mediodía del mismo día, la Tormenta Tropical Octave se encontrará a 1,410 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, conservando su intensidad. Posteriormente, el fenómeno seguirá desplazándose hacia aguas más alejadas del litoral mexicano.

Los modelos de trayectoria prevén que para el 3 de octubre la tormenta se ubique a 1,450 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con un ligero incremento en sus vientos, que podrían alcanzar rachas de hasta 140 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó que, debido a su distancia, la Tormenta Tropical Octave no representa peligro para el país, aunque permanecerá bajo vigilancia permanente.

Especialistas subrayan que este tipo de sistemas pueden provocar marejadas en mar abierto, pero no se esperan repercusiones en las costas mexicanas.