Tormenta Tropical Octave avanza en el Pacífico lejos de Cabo San Lucas

La Tormenta Tropical Octave permanece en aguas del océano Pacífico, a 1,420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, de acuerdo con el reporte emitido a las 21:00 horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema mantiene vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, con presión central mínima de 1001 hPa.

El organismo detalla que la Tormenta Tropical Octave se desplaza hacia el nor-noroeste a 11 km/h, sin representar por ahora peligro para las costas mexicanas. Debido a su lejanía y trayectoria prevista, no se esperan efectos en territorio nacional ni se emiten alertas preventivas.

El pronóstico indica que el fenómeno conservará la categoría de tormenta durante los próximos días, con vientos máximos de entre 85 y 100 km/h. Para el 1 de octubre por la mañana se localizará a 1,340 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, sin cambios relevantes en cuanto a intensidad.

Hacia la tarde del mismo día, la Tormenta Tropical Octave se ubicará a 1,280 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h.

De acuerdo con la trayectoria, el sistema se mantendrá alejado de las costas mexicanas, aunque generará vientos intensos y marejadas en su zona de influencia. El SMN enfatiza que, pese a su fuerza, no se prevén lluvias ni afectaciones directas en el país.

Para el 2 de octubre por la mañana, el fenómeno se localizará a 1,290 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con condiciones similares. Durante los días posteriores, se moverá gradualmente hacia el oeste sin acercarse al territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recuerda que este tipo de ciclones son monitoreados de manera permanente, aunque por el momento no hay recomendaciones especiales para la población.