Tormenta Tropical Octave se debilita frente a Baja California

La Tormenta Tropical Octave mantiene su trayectoria sobre aguas del Pacífico, aunque con una disminución gradual en su intensidad. El fenómeno se ubica a unos 1,260 kilómetros al suroeste del extremo sur de la Península de Baja California, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

A las 14:00 horas (tiempo del Pacífico), el sistema registraba vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, moviéndose hacia el este-sureste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. De acuerdo con los meteorólogos del NHC, se espera que la tormenta continúe debilitándose y podría disiparse completamente antes del jueves por la noche.

Aunque no se han emitido alertas costeras, los especialistas advirtieron que la Tormenta Tropical Octave genera condiciones inestables en mar abierto, con olas elevadas y posible marejada que podrían alcanzar zonas del occidente de México, incluyendo costas de Jalisco y del sur de Baja California.

El centro del fenómeno se localiza sobre el océano Pacífico a una latitud de 15.3 grados norte y longitud 118.8 grados oeste. Su presión central mínima es de 1000 milibares, lo que indica que continúa como un sistema tropical activo, aunque en proceso de pérdida de fuerza.

Los modelos de trayectoria muestran que la Tormenta Tropical Octave se moverá hacia el este-noreste en las próximas 24 horas, alejándose paulatinamente de la Península de Baja California. Sin embargo, se prevé que mantenga su influencia indirecta sobre las condiciones marítimas en la región.

El fenómeno ha provocado un aumento en la humedad del Pacífico central, con posibilidad de lluvias intermitentes y vientos moderados en áreas costeras del occidente mexicano. Las autoridades locales recomiendan precaución a embarcaciones menores ante la persistencia de olas y marejada generadas por el sistema.

El Centro Nacional de Huracanes precisó que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 kilómetros desde su centro, aunque sin impacto directo sobre tierra firme. A medida que la tormenta se debilite, se espera una reducción progresiva de su radio de influencia.

De acuerdo con los pronósticos, la Tormenta Tropical Octave podría convertirse en una depresión tropical durante las próximas horas, para luego disiparse en mar abierto sin representar amenaza directa para las costas mexicanas.