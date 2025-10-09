Tormenta Tropical Octave se aleja de BCS

La Tormenta Tropical Octave se mantiene activa la tarde de este miércoles al suroeste de la península de Baja California Sur (BCS), aunque sin representar peligro para el territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, a las 15:00 horas el centro del sistema se localizaba a 960 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, desplazándose hacia el este-noreste a una velocidad de 19 km/h. Los vientos sostenidos alcanzaban los 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95, mientras que la presión central mínima se registró en 1002 hPa.

El SMN indicó que la Tormenta Tropical Octave mantiene su circulación lejos de las costas mexicanas, por lo que no genera efectos directos en tierra. Sin embargo, recomendó a la navegación marítima del Pacífico Central y Norte mantenerse atenta a la evolución del sistema.

Aunque el fenómeno no afecta de manera directa al país, se prevé que su amplia circulación genere marejada ligera y algunas olas moderadas en aguas profundas del Pacífico, sin impacto significativo en las playas de Baja California Sur.

Las autoridades meteorológicas señalaron que la Tormenta Tropical Octave conserva un desplazamiento constante y condiciones relativamente estables, sin indicios de fortalecimiento durante las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que, debido a su ubicación y trayectoria, el sistema no provocará lluvias ni efectos en el territorio mexicano, manteniéndose bajo vigilancia únicamente por precaución ante cualquier cambio súbito en su desplazamiento.

El fenómeno forma parte de la temporada de ciclones tropicales del Pacífico 2025, que ha presentado una actividad moderada con sistemas que, en su mayoría, se han mantenido lejos del territorio nacional.

De acuerdo con los pronósticos, la Tormenta Tropical Octave podría continuar su desplazamiento hacia el noreste, debilitándose paulatinamente durante los próximos días.