Tormenta tropical Octave se forma en el Pacífico: vigilan su posible impacto en BCS

Octave, todavía distante de costas mexicanas

Amparano explicó que el fenómeno meteorológico permanece muy alejado, a más de mil kilómetros del sur del país. Hasta ahora solo se registran datos preliminares sobre su desarrollo.

“Esperemos que la evolución se presente la próxima semana, pero estaremos atentos para dar seguimiento a este curso”, indicó.

El subsecretario recordó que México se encuentra en la mitad de la temporada de huracanes. Por ello, insistió en la importancia de reforzar medidas preventivas.

“Las recomendaciones son las de siempre: tomar precauciones, sobre todo en asentamientos vulnerables, y atender las indicaciones de Protección Civil”, dijo.

También mencionó que, durante la conmemoración del ciclón Liza de 1976, se reiteró el llamado a no bajar la guardia.

Posibles efectos en los próximos días

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua, el centro de Octave se localizó en latitud 9.9 norte y longitud 113.5 oeste. Avanza hacia el noroeste a 7 km/h.

Por ahora, no representa peligro inmediato para Baja California Sur. Sin embargo, conforme evolucione, podría provocar lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

Las autoridades federales y estatales reiteraron que mantendrán la vigilancia sobre el ciclón tropical. Subrayaron que la prevención es clave para reducir riesgos y que la población debe seguir la información oficial.