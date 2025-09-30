Tormenta Tropical Octave se ubica al sur-suroeste de Cabo San Lucas

La Tormenta Tropical Octave se mantiene en aguas del océano Pacífico, a más de mil kilómetros de distancia de Cabo San Lucas, sin representar peligro para el territorio mexicano, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se localizó este martes a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, a 1,475 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Sus vientos alcanzan 75 km/h sostenidos y rachas de hasta 95 km/h, con una presión mínima central de 1002 hPa.

De acuerdo con el SMN, el sistema no genera efectos directos en el país. Tampoco se prevén lluvias, marejadas ni impactos en las actividades marítimas o terrestres a lo largo del litoral nacional.

El pronóstico indica que la Tormenta Tropical Octave mantendrá su categoría en los próximos días, mientras avanza sobre aguas abiertas del Pacífico. Se prevé que sus vientos puedan alcanzar intensidades de hasta 120 km/h conforme se desplace hacia el noroeste.

En los reportes más recientes, el organismo detalló que el ciclón se ubicará a más de 1,300 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, manteniendo una trayectoria estable que lo aleja de costas mexicanas.

Los especialistas señalaron que, por la lejanía del sistema, no se emiten alertas ni recomendaciones preventivas para la población. La vigilancia se mantiene únicamente como parte del monitoreo rutinario de la temporada de ciclones en el Pacífico.

Durante los próximos tres días, el ciclón seguirá recorriendo aguas profundas, con fluctuaciones en la velocidad de sus vientos, pero sin alterar las condiciones atmosféricas en territorio nacional.