Avanza la Tormenta Tropical Octave rumbo al Sureste de la Península de Baja California

La Tormenta Tropical Octave continuará su desplazamiento hacia el este-sureste del océano Pacífico sin representar peligro para zonas costeras, de acuerdo con el más reciente informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) con sede en Miami.

Hasta las 20:00 horas, tiempo del centro de México, la Tormenta Tropical Octave se localizaba a 1,060 kilómetros al oeste-suroeste de Isla Socorro, Colima, y a 1,335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El fenómeno mantenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas más intensas en su cuadrante norte.

El NHC reportó que el sistema se movía hacia el este-sureste a una velocidad aproximada de 11 kilómetros por hora, con una presión mínima central estimada en 998 milibares. Este patrón de movimiento persistirá durante las próximas 24 a 36 horas, antes de que cambie su dirección hacia el noreste.

Por el momento, no existen avisos ni advertencias costeras en efecto para el Sureste de la Península de Baja California, ya que el ciclón se mantiene sobre aguas abiertas del Pacífico oriental.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, la intensidad de la Tormenta Tropical Octave se mantendrá estable hasta el martes, seguida de un debilitamiento paulatino a partir del miércoles. Se prevé que el sistema pierda fuerza y se disipe antes del jueves 9 de octubre.

El campo de vientos con fuerza de tormenta tropical se extiende hasta 75 kilómetros desde el centro del sistema, lo que indica que su estructura permanece compacta y concentrada.

Las autoridades meteorológicas subrayaron que la Tormenta Tropical Octave no presenta riesgo para la navegación cercana a costas mexicanas, aunque se recomienda a embarcaciones oceánicas mantenerse informadas sobre los boletines oficiales.