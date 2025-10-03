Tormenta Tropical Octave se mantiene al suroeste de la Península de Baja California lejos de costas mexicanas

La Tormenta Tropical Octave mantiene su desplazamiento constante al suroeste de la península de Baja California, sin causar afectaciones en el país, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema se localiza a mil 575 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanza con dirección oeste-noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Según los datos del SMN, la Tormenta Tropical Octave presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100, y mantiene una presión mínima central de 1001 hectopascales. A pesar de su intensidad, el fenómeno no genera lluvias ni efectos directos sobre el territorio nacional.

El pronóstico indica que Octave continuará su trayectoria sobre el océano Pacífico, alejándose paulatinamente de las costas mexicanas. Por su distancia y desplazamiento, el organismo dependiente de la Conagua no considera necesario emitir recomendaciones o alertas para la población.

Durante las próximas horas, el sistema mantendrá su categoría como Tormenta Tropical, aunque los modelos meteorológicos prevén ligeras variaciones en la velocidad de sus vientos y un posible debilitamiento hacia mediados de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el fenómeno se ubicará a más de mil 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, conservando su desplazamiento estable. A medida que avance sobre aguas más frías, se espera que pierda fuerza gradualmente.

En su pronóstico extendido, el SMN estima que la Tormenta Tropical Octave podría reducir su intensidad entre el 5 y 8 de octubre, sin llegar a impactar tierra firme. Durante ese lapso, continuará registrando vientos sostenidos cercanos a los 100 kilómetros por hora y desplazándose a baja velocidad.

Los meteorólogos explicaron que, aunque el sistema permanecerá activo en el Pacífico, las condiciones atmosféricas no favorecen un desarrollo adicional. Por ello, no se anticipan efectos sobre la península de Baja California ni sobre el noroeste del país.

El organismo insistió en que no se prevén lluvias derivadas de la Tormenta Tropical Octave, y reiteró que continuará vigilando su evolución. Asimismo, recordó que los sistemas tropicales de este tipo son comunes en esta época del año, pero no todos representan un riesgo para el territorio nacional.

Por el momento, las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia rutinaria del fenómeno y exhortan a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales del SMN y la Conagua, que seguirán actualizando la posición y condiciones de la Tormenta Tropical Octave.

La Tormenta Tropical Octave se mantiene como un sistema activo pero sin implicaciones para México, continuando su curso al suroeste del Pacífico, lejos de la península de Baja California y sin generar lluvias o vientos significativos en tierra firme.