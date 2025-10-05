Tormenta Tropical Priscilla activa Alerta Verde en Jalisco

Ante la cercanía a la entidad de la Tormenta Tropical Priscilla, la Unidad estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informa que 22 municipios del estado se encuentran en Alerta Verde, como medida preventiva ante el posible impacto del sistema en las próximas horas.

De acuerdo con el aviso oficial, la Alerta Verde fue emitida por considerarse que la Tormenta Tropical Priscilla representa un peligro bajo, pero con potencial de generar lluvias intensas y ráfagas de viento en zonas montañosas y costeras. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Los municipios bajo Alerta Verde pertenecen a las regiones Sierra de Amula, Sierra Occidental, Costa Sur y Costa Norte de Jalisco.

Sierra de Amula: Atengo, El Limón, Tuxcacuesco, El Grullo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla y Tolimán.

Sierra Occidental: Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Costa Sur: Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cihuatlán y La Huerta.

Costa Norte: Puerto Vallarta, Tomatlán y Cabo Corrientes.

El reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 18:00 horas, indicó que el centro de la Tormenta Tropical Priscilla se encontraba a 470 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 485 kilómetros al sur-suroeste de Punta Pérula, Jalisco.

Actualmente, el sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora, condiciones que podrían intensificarse en las próximas horas.

La Unidad estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantiene vigilancia permanente ante la posibilidad de lluvias intensas en zonas serranas y deslaves en caminos rurales, y reitera el llamado a la población a extremar precauciones.

Asimismo, la UEPCBJ coordina acciones con autoridades municipales y federales para habilitar refugios temporales en caso de ser necesario, principalmente en los municipios costeros que podrían resentir con mayor intensidad los efectos del fenómeno.

El SMN advierte que la trayectoria de la Tormenta Tropical Priscilla puede modificarse dependiendo de las condiciones atmosféricas en el Pacífico mexicano, por lo que se exhorta a los navegantes y pescadores a evitar actividades marítimas en las costas de Jalisco y Colima.