Se forma la Tormenta Tropical Priscilla en el Océano Pacífico ¿A qué estados afectará con lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó este sábado la formación de la tormenta tropical Priscilla en el Océano Pacífico, a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y a 890 km al sur/sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Hasta el reporte emitido a las 17:00 horas de este sábado, la tormenta tropical Priscilla presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h, manteniendo una trayectoria paralela a las costas del occidente mexicano.

Las amplias bandas nubosas de Priscilla generarán lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en el centro, sur y oeste de Michoacán, así como en la costa, este y oeste de Guerrero. Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco y Colima.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Además, se pronostican rachas de viento de 70 a 80 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en Guerrero.

El oleaje elevado, con alturas de 2.5 a 3.5 metros en Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.5 a 2.5 metros en Guerrero, representa un peligro para las actividades costeras.

¿Llegará a BCS la tormenta tropical Priscilla?

La Subsecretaria de Protección Civil de Baja California Sur ha emitido mensajes de alerta debido a la formación de la tormenta tropical Priscila, pero ¿qué han dicho?

De acuerdo con sus pronósticos se prevé que Priscilla alcance rango de huracán el domingo 5 de octubre por la noche aún frente a las costas de Michoacán, provoque un oleaje elevado lo que “afectará la costa sur oeste de BCS el lunes”. Asimismo, han señalado que “es de interés para BCS monitorear el progreso de Priscilla”.

Además, en el mapa que ha difundido la Conagua, se puede ver que para el próximo 8 de octubre la Tormenta Tropical Priscila ya será huracán categoría 1 y estará ubicada justo enfrente de las costas del municipio de Los Cabos, Baja California Sur (BCS).