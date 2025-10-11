Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 10 de Octubre, 2025
HomeNacionalTormenta Tropical Raymond amenaza costas del Pacífico
Nacional

Tormenta Tropical Raymond amenaza costas del Pacífico

La Tormenta Tropical Raymond mantiene lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en Colima, Jalisco y Michoacán
Adolfo Torres
10 octubre, 2025
0
13
Tormenta Tropical Raymond amenaza costas del Pacífico

La Tormenta Tropical Raymond continúa desplazándose de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano, afectando principalmente los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, donde se registran lluvias intensas, vientos sostenidos y oleaje elevado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el más reciente reporte de las 15:00 horas, el centro del fenómeno se localizaba a 150 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Pérula, en Jalisco, y a 230 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, avanzando hacia el noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.

La Tormenta Tropical Raymond presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 100 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 1000 hectopascales. Su circulación genera condiciones adversas a lo largo del litoral del occidente del país.

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con acumulaciones de hasta 150 milímetros, principalmente en las zonas costeras y del sur de Jalisco, así como en Colima y Michoacán. En tanto, Nayarit podría experimentar precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes.

Estas lluvias, según el organismo, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar deslaves, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de afectar la visibilidad en caminos y zonas urbanas.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, incluyendo las islas Marías, en Nayarit, y desde Los Barriles hasta San Fe, en Baja California Sur.

El pronóstico también advierte oleaje de entre 3 y 4 metros de altura y posible formación de trombas marinas frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. En tanto, en Nayarit y el sur de Sinaloa, el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros de altura.

De acuerdo con la trayectoria estimada, la Tormenta Tropical Raymond se ubicará durante la madrugada del sábado a unos 285 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y más tarde, a 45 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde se prevé que empiece a debilitarse gradualmente.

Para el domingo, el sistema podría degradarse a remanentes post tropicales cerca de San Evaristo y Guaymas, en el Golfo de California, según el seguimiento del Servicio Meteorológico Nacional.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasTormenta Tropical Raymond
Articulo anterior

Autoridades y sector hotelero resguardan nidos de tortuga golfina en Cabo San ...

Siguiente articulo

La tormenta tropical Raymond ha dejado daños en cuatro estados