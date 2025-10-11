Tormenta Tropical Raymond impactaría el sur de Baja California: meteorólogo

El meteorólogo Víctor Cornejo, integrante del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta, confirmó que la Tormenta Tropical Raymond mantiene una trayectoria que podría llevarla a impactar el sur de la Península de Baja California entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

De acuerdo con los modelos matemáticos, la Tormenta Tropical Raymond continúa su desplazamiento por el Océano Pacífico a una velocidad aproximada de 22 kilómetros por hora, considerada relativamente rápida. Esta condición, según el especialista, podría reducir el tiempo en que el fenómeno afecte las zonas costeras.

El experto explicó que el cono de probabilidad se mantiene en color amarillo, lo que significa que existe un aviso de posible impacto en la región. Señaló que, de cumplirse la trayectoria prevista, el fenómeno provocaría lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en la porción sur de Baja California Sur.

Cornejo destacó que la rapidez del sistema representa un beneficio relativo, ya que los efectos de la Tormenta Tropical Raymond se sentirán durante menos tiempo. Comentó que los ciclones lentos suelen causar mayores daños por permanecer más tiempo sobre una misma zona costera.

El meteorólogo indicó que el fenómeno tropical conserva su intensidad y que las autoridades mantienen vigilancia constante sobre su evolución y desplazamiento en el Océano Pacífico, ante la posibilidad de que sus bandas nubosas alcancen territorio continental.

El especialista reiteró que la población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades para reducir cualquier riesgo derivado del paso de la Tormenta Tropical Raymond.