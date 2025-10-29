Tormenta Tropical Sonia se encuentra lejos de Cabo San Lucas

La Tormenta Tropical Sonia continúa desplazándose hacia el oeste del océano Pacífico, alejándose progresivamente de las costas nacionales, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su más reciente reporte emitido a las 21:00 horas del lunes.

De acuerdo con el organismo, el centro del sistema se ubicó aproximadamente a mil 815 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

El SMN explicó que, debido a su distancia y trayectoria actual, la Tormenta Tropical Sonia no representa riesgo para el territorio mexicano y no genera efectos de lluvias, vientos fuertes ni oleaje elevado en las costas del país.

El fenómeno se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 19 kilómetros por hora, internándose cada vez más en aguas abiertas del Pacífico, donde se espera que en las próximas horas pierda fuerza y se degrade a depresión tropical.

Según el pronóstico oficial, para la madrugada del martes el sistema se localizará a unos mil 845 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, ya como remanente post-tropical, manteniendo vientos máximos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que, hacia las próximas 24 horas, el fenómeno continuará debilitándose mientras avanza hacia el suroeste, sin generar efectos directos en costas mexicanas ni requerir la emisión de alertas o recomendaciones especiales para la población.

La Tormenta Tropical Sonia se formó días atrás en el Pacífico oriental y ha mantenido una trayectoria constante lejos del continente, a diferencia de otros sistemas recientes que sí provocaron lluvias intensas y afectaciones en la península de Baja California.