Tormentas, granizo y vientos fuertes activan alertas en México: al menos 17 estados bajo riesgo este miércoles

México enfrentará este miércoles 17 de diciembre un repunte significativo de lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, resultado de una interacción atmosférica compleja que comienza a dominar gran parte del territorio nacional. El escenario meteorológico eleva el nivel de riesgo en al menos 17 estados, donde las autoridades recomiendan extremar precauciones ante descargas eléctricas, rachas de viento y precipitaciones intensas.

La configuración clave de este episodio es el desplazamiento de una extensa vaguada en niveles altos de la tropósfera sobre la región central del país, que al combinarse con la entrada de aire marítimo tropical favorece el desarrollo de nubosidad convectiva. Este patrón impulsa tormentas sobre amplias zonas del norte, noreste, occidente, centro y oriente, con eventos localmente severos que pueden presentarse en lapsos cortos.

El ingreso constante de humedad desde el Golfo de México y el Mar Caribe refuerza el potencial de lluvias, particularmente cuando interactúa con la orografía del territorio nacional. Esta condición amplifica las precipitaciones en el sureste y la Península de Yucatán, donde el relieve favorece el ascenso del aire húmedo y la formación de tormentas persistentes.

Los acumulados más relevantes se esperan en Tamaulipas, con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo registrarían lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros. Estos volúmenes son suficientes para generar encharcamientos urbanos y afectaciones viales.

Las precipitaciones ligeras, menores a 5 milímetros, también se harán presentes en Puebla, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Tlaxcala y Yucatán, sin descartar eventos aislados de tormenta. Aun con menores acumulados, el riesgo por descargas eléctricas, turbonadas y granizo se mantiene, especialmente durante la tarde y noche.

El contraste de presiones a escala regional incrementará la intensidad del viento, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones pueden provocar caída de ramas, anuncios y tolvaneras en zonas áridas.

El comportamiento térmico será extremo y contrastante: por la tarde se prevén máximas de 35 a 40 grados Celsius en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán alcanzarán de 30 a 35 grados. Este calor previo favorece la inestabilidad necesaria para la formación de tormentas severas.

Durante la madrugada del jueves, el panorama cambiará drásticamente con un marcado descenso térmico. Se esperan mínimas de -10 a -5 grados en Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla; y de 0 a 5 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, con riesgo de heladas en zonas altas.

A partir del jueves, las lluvias tenderán a concentrarse en el sureste del país y la Península de Yucatán, impulsadas por la persistencia de la vaguada en altura y la formación de una vaguada en niveles bajos. Este nuevo ajuste atmosférico mantendrá la probabilidad de precipitaciones, por lo que se insiste en atender las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informados ante posibles actualizaciones.

