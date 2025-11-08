“Destruyó todo…. ¿Qué va a ser de nosotros?”: Tornado deja seis muertos y más de 430 heridos en Brasil

Al menos seis personas murieron y más de 430 resultaron heridas por un tornado que arrasó una pequeña ciudad del sur de Brasil, y dejó un rastro de devastación sin precedentes en la zona.

El tornado volcó autos y derrumbó viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná.

El fenómeno meteorológico golpeó la región al final de la tarde del viernes, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora.

Residentes de Rio Bonito describieron un impacto súbito de un ventarrón con tormenta y granizo, y que duro apenas unos minutos.

“Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?”, relató a una cadena local Roselei Dalcandon delante de su negocio convertido en escombros.

La mujer acababa de salir de su tienda cuando ocurrió el tornado, pero su hijo había quedado allí solo.

“Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo), Dios lo salvó”, dijo.

El gobierno de Paraná confirmó seis fallecidos en su último balance.

Los bomberos y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, informó en un comunicado.

De ese total, nueve estaban graves y algunas debieron pasar por cirugía.

Además, dos personas siguen desaparecidas, mientras las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno estadual.

– “Escenario de guerra” –

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en el tornado (…) Y ofrecer mi solidaridad a todos los afectados”, escribió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula informó que un equipo de ministros y expertos en desastres se dirigen al lugar.

Imágenes aéreas distribuidas por los bomberos muestran decenas de casas y comercios con los techos arrancados o completamente derruidas.

Las autoridades estiman que 90% de la ciudad sufrió destrozos. Aun no hay cifras de desplazados.

“Es un escenario de guerra”, declaró el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

“La posibilidad de que haya más víctimas es grande. Infelizmente, ese tornado golpeó el perímetro urbano de la ciudad y cuando esos eventos ocurren en la parte urbana realmente el daño es muy grande, es muy letal”, advirtió el funcionario al portal G1.

Brigadas de rescatistas continúan con operaciones de búsqueda de víctimas en los lugares afectados, en especial en las infraestructuras más colapsadas.

– Ayuda humanitaria –

El gobierno de Paraná decretó el “estado de calamidad pública” en Rio Bonito de Iguaçu, lo que va a permitir liberar recursos inmediatamente para atender la emergencia.

Las autoridades levantaron un refugio para acoger damnificados en Laranjeiras do Sul, a unos 20 km de Rio Bonito de Iguaçu.

“Estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción“, anunció en X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de “peligro por tempestades” en todo Paraná, así como en los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay.

Desde inicios de noviembre, varias ciudades de Paraná enfrentan fuertes tormentas, vendavales y granizo.

Debido a la tempestad, cuyo origen es un ciclón extratropical, las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo también incrementaron sus niveles de alerta por vientos fuertes y lluvias, y las autoridades pidieron evitar los desplazamientos.