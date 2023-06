Tercer round del torneo de box municipal de La Paz

El tercer episodio del encuentro de torneo de barrios de Box, “Ramiro Reducindo Radilla” se disputó la noche del viernes 23 de junio en el parque de la colonia Márquez de León de la ciudad de La Paz; contando la misma participación de los más de 80 boxeadores paceños provenientes de distintos gimnasios de la capital.

Es importante señalar, que este torneo no se juega a eliminación directa, sino que los pugilistas van sumando puntos por encuentro ganado, así será hasta que se dispute la gran final en el malecón de La Paz.

Los líderes momentáneos son, en la categoría Infantil Novato 32 kilos son, Jesús Emiliano Martínez Ángulo, Juan de Dios Geraldo Núñez y Said Aníbal Higuera Mendoza

empatados en el primer lugar; en 38 kilos, Cristian Daniel Santiago Rendon y Kevin Eduardo Pineda.

Al respecto, Juan comentó sentirse contento y orgulloso por el logro que está teniendo en un deporte que le apasiona, y el que le gustaría desarrollar en lo profesional y representar a su estado.

“Vamos bien, con mi entrenador hemos estado haciendo muy buen trabajo y creo que hay que seguir por ese camino, mi entrenador me dice que me concentré, me orienta, me da muchos consejos y creo que se puede llegar muy lejos”.