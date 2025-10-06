Torneo de box sacude La Paz con bolsa de 300 mil pesos

La ciudad de La Paz se prepara para vivir un fin de semana de impacto pugilístico: del 20 al 22 de noviembre se celebrará un torneo de box con una bolsa de 300 mil pesos, gracias al respaldo de patrocinadores privados. La convocatoria invita a boxeadoras y boxeadores de todo el estado a inscribirse en diversas categorías, tanto en rama varonil como femenil.

Durante esos tres días, los combates se desarrollarán en la Arena La Paz y las finales tendrán lugar en el Malecón paceño, escenario ideal para atraer público local y visitantes. Las categorías convocadas van desde Infantil hasta Juvenil, con agrupaciones específicas según año de nacimiento. Se espera la participación de alrededor de 200 pugilistas.

El propósito del torneo de box trasciende la competencia: servirá como fogueo para selectivos municipales y como estímulo para jóvenes en gimnasios locales. La alcaldesa y la Dirección Municipal del Deporte han manifestado su interés en promover eventos deportivos que fortalezcan el tejido social y motiven la disciplina entre niños y adolescentes.

La iniciativa privada ha jugado un papel crucial al aportar la bolsa de premios, un incentivo que eleva la trascendencia del campeonato y alienta a los gimnasios y atletas a competir con mayor empeño. La organización enfatiza que los recursos serán repartidos entre campeones, subcampeones y los gimnasios que participen.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo mediante el formulario en línea difundido por los organizadores; la competencia es gratuita para los participantes. Este torneo de box promete no solo mostrar talento subcaliforniano, sino también consolidar a La Paz como sede de eventos deportivos de nivel estatal.