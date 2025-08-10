Milena Quiroga respalda Torneo de Pesca con causa social en La Paz
La presidenta municipal Milena Quiroga Romero inauguró el primer Torneo de Pesca Legisladores 2025, un evento que, más allá de la competencia y la promoción turística, tiene un claro componente social: parte de lo recaudado será destinado al refugio municipal para mujeres víctimas de violencia.
Acompañada por diputadas y diputados locales, Quiroga Romero reconoció la importancia de combinar actividades deportivas con acciones que atiendan problemáticas urgentes.
“Parte del recurso va a ser para el refugio de mujeres que han sido violentadas, y esto es algo muy importante. Lamentablemente existe la violencia y los refugios, aunque no quisiéramos que existiera ninguno de los dos, los hay y tienen varias necesidades. Agradezco a quienes van a dejar su contribución con este primer Torneo de Pesca Legisladores”, expresó la alcaldesa.
El torneo reunió a 53 equipos y ofreció una bolsa acumulada de 1 millón 206 mil pesos en premios garantizados y jackpots. Además de beneficiar al refugio, parte de los fondos será destinada al CETMAR 04, fortaleciendo así proyectos educativos y comunitarios.
Para la edil paceña, este tipo de iniciativas unen el deporte, el turismo y la solidaridad, enviando un mensaje claro: las competencias y el entretenimiento pueden convertirse en vehículos para respaldar causas sociales de alto impacto.
