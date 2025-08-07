Por marejada, reprograman Torneo de Pesca de Bomberos en Cabo San Lucas

Por motivos de seguridad ante el pronóstico de marejada y lluvias, el primer Torneo de Pesca de Orilla “Pesca entre Bomberos”, organizado por el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, ha sido reprogramado del sábado 9 al domingo 24 de agosto de 2025, según confirmaron autoridades locales.

La decisión fue tomada tras el monitoreo de las condiciones meteorológicas por parte de los tres niveles de gobierno, y busca evitar riesgos para los participantes y visitantes, sin afectar el espíritu de convivencia y recaudación de este evento con causa.

El torneo, que forma parte de las actividades del Mes del Bombero, se llevará a cabo en Playa Migriño, al norte de Cabo San Lucas, a partir de las 06:00 horas del 24 de agosto. La jornada promoverá la pesca de orilla responsable y recabará fondos para la adquisición de uniformes del personal operativo del cuerpo de bomberos.

Las inscripciones previamente realizadas seguirán vigentes, y quienes así lo deseen podrán solicitar un reembolso directamente en las oficinas administrativas de la corporación.

“Esta actividad, además de celebrar a nuestras bomberas y bomberos, es una forma de acercar a la comunidad a su labor, generando vínculos de apoyo y reconocimiento”, destacaron representantes del Patronato de Bomberos.

TE PUEDE INTERESAR: Cabildo de Los Cabos aprueba medidas ante lluvias y urgencias médicas

El torneo cuenta con el respaldo del XV Ayuntamiento de Los Cabos, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) y el Patronato de Bomberos de Cabo San Lucas. Es considerado un evento hermano del reconocido Torneo de Pesca Deportiva “Bulnes”, celebrado tradicionalmente a inicios del año.

El premio principal será una bolsa de 10 mil pesos en efectivo al ejemplar más grande capturado, fomentando así la participación de pescadores locales y visitantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.