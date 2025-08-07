Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 7 de Agosto, 2025
Los Cabos

Por marejada, reprograman Torneo de Pesca de Bomberos en Cabo San Lucas

Torneo de Pesca con causa. El Torneo de Pesca de Orilla de los Bomberos de Cabo San Lucas cambia de fecha por mal clima. Nueva cita: domingo 24 de agosto en Playa Migriño
Tania Plateros
7 agosto, 2025
Bomberos Cabo San Lucas

FOTO: Bomberos Cabo San Lucas

Por motivos de seguridad ante el pronóstico de marejada y lluvias, el primer Torneo de Pesca de Orilla “Pesca entre Bomberos”, organizado por el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, ha sido reprogramado del sábado 9 al domingo 24 de agosto de 2025, según confirmaron autoridades locales.

La decisión fue tomada tras el monitoreo de las condiciones meteorológicas por parte de los tres niveles de gobierno, y busca evitar riesgos para los participantes y visitantes, sin afectar el espíritu de convivencia y recaudación de este evento con causa.

El torneo, que forma parte de las actividades del Mes del Bombero, se llevará a cabo en Playa Migriño, al norte de Cabo San Lucas, a partir de las 06:00 horas del 24 de agosto. La jornada promoverá la pesca de orilla responsable y recabará fondos para la adquisición de uniformes del personal operativo del cuerpo de bomberos.

Las inscripciones previamente realizadas seguirán vigentes, y quienes así lo deseen podrán solicitar un reembolso directamente en las oficinas administrativas de la corporación.

“Esta actividad, además de celebrar a nuestras bomberas y bomberos, es una forma de acercar a la comunidad a su labor, generando vínculos de apoyo y reconocimiento”, destacaron representantes del Patronato de Bomberos.

El torneo cuenta con el respaldo del XV Ayuntamiento de Los Cabos, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) y el Patronato de Bomberos de Cabo San Lucas. Es considerado un evento hermano del reconocido Torneo de Pesca Deportiva “Bulnes”, celebrado tradicionalmente a inicios del año.

El premio principal será una bolsa de 10 mil pesos en efectivo al ejemplar más grande capturado, fomentando así la participación de pescadores locales y visitantes.

