Los Cabos será sede del Torneo de Pesca Marlini 2025 en octubre

El Torneo de Pesca Marlini 2025, en su quinta edición, se celebrará los próximos 11 y 12 de octubre en las instalaciones de IGY Marina Cabo San Lucas, con una bolsa de premios que asciende a $1 millón de pesos.

El anuncio fue realizado con respaldo del VIII regidor de Los Cabos, Celestino Atienzón Beltrán, quien subrayó que este tipo de actividades náuticas son fundamentales para posicionar al municipio en el mapa turístico internacional y reforzar la agenda de eventos que vinculan deporte, turismo y economía local.

Por su parte, el organizador del torneo, Jesús Montaño, destacó que además de su atractivo competitivo, el evento promueve la pesca deportiva responsable, un punto clave para la conservación de especies como dorado y wahoo, que serán parte de la competencia.

Inscripciones y premios

Las inscripciones ya se encuentran abiertas con un costo preferencial de $8 mil pesos por equipo (máximo cuatro integrantes) hasta el 30 de septiembre. Posteriormente, del 1 al 11 de octubre, el precio será de $9 mil pesos.

Cada inscripción incluye un kit de bienvenida y la oportunidad de participar en una de las citas más esperadas del calendario náutico de Los Cabos. Además de la bolsa garantizada de $1 millón de pesos, se otorgarán jackpots especiales que aumentarán la emoción de la competencia.

Un evento de impacto turístico y económico

El Torneo Marlini 2025 no solo se perfila como un atractivo deportivo, sino también como un motor económico para la región. Restaurantes, hoteles, prestadores de servicios náuticos y comercios locales se ven beneficiados por la llegada de pescadores y visitantes nacionales e internacionales.

El comité organizador también hizo un llamado a las empresas y marcas interesadas en sumarse como patrocinadores, vinculando su imagen con un evento de alto impacto turístico y social.

