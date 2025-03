Anuncian cuarto torneo con causa de pesca femenil Pink Promise en Loreto

El Torneo de Pesca Femenil Pink Promise 2025 se llevará a cabo los días 3 y 4 de mayo en Loreto, Baja California Sur. La competencia, organizada con apoyo del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) y el Ayuntamiento de Loreto, destinará sus recursos a la asociación ONCO Loreto, que brinda apoyo a pacientes con cáncer.

María Elena Posadas, fundadora de ONCO Loreto, explicó la labor de la asociación y la importancia del torneo para su financiamiento. En la edición 2024 tuvo una participación de 276 participantes, 72 equipos, en el que se reunió un donativo de 333 mil 150 pesos para la fundación.

“ONCO Loreto es una fundación sin fines de lucro en donde apoyamos a mujeres que están pasando por cáncer en el municipio de Loreto. Yo soy una sobreviviente de cáncer, hace 11 años pasé por cáncer, mi tratamiento lo llevé en la Ciudad de México y ahí me pude yo dar cuenta de infinidad de cosas. Primeramente la economía, es una enfermedad muy cara y segundo también ese acompañamiento, esa calidez que necesitamos”, afirmó María Elena Posadas.

La fundadora detalló que los recursos recaudados a través del torneo han permitido mantener los servicios de la asociación.

“El Pink Promise ha sido de gran beneficio porque podemos nosotros continuar apoyándolas y que no interrumpan su tratamiento. Las apoyamos de acuerdo a sus diferentes necesidades, con vales de gasolina, las apoyamos con alojamiento, con algunas medicinas que no las provee el instituto de salud. Y lo mismo también contamos con una psicóloga que es importantísimo, porque no únicamente pasa por esta enfermedad quien la está padeciendo, sino también la familia”, señaló María Elena Posadas.