La Paz: Jóvenes de preparatoria competirán en el Torneo Interprepas de Fútbol 9

Con el Torneo de Fútbol Interprepas busca fomentar el deporte y la activación física entre los estudiantes de preparatoria en La Paz. El XVIII Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección Municipal de la Juventud, es la entidad encargada de organizar esta competencia en Baja California Sur.

La convocatoria para que los equipos se registren inició este miércoles 1 de octubre y se mantendrá activa hasta el día 25 de octubre. Las autoridades confirmaron que la competencia oficial está programada para arrancar el 8 de noviembre.

LEE MÁS: Dr. Ibarra anuncia su respaldo a proyecto de Milena Quiroga en BCS.

Fechas, sedes y requisitos

El titular del área municipal, Manuel Álvarez Urias, precisó que la competencia se desarrollará bajo las reglas de fútbol 9. El torneo se dividirá en rama femenil y varonil para asegurar la participación de ambos géneros.

El encuentro deportivo se llevará a cabo en el Centro Deportivo Municipal (CDM) “El Piojillo” . Dicho espacio será la sede de los juegos que buscan incentivar la participación juvenil en la capital.

. Dicho espacio será la sede de los juegos que buscan incentivar la participación juvenil en la capital. Los equipos de las escuelas preparatorias interesados deben entregar la documentación solicitada directamente en las oficinas de la Dirección Municipal de la Juventud.

El lugar de registro se ubica en la colonia 8 de Octubre, sobre la calle Constituyentes de 1975 esquina San Luis Gonzaga.

Gonzaga. El horario para el registro de los participantes es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Las y los estudiantes deben presentar el certificado de registro escolar que especifique el grado y grupo al que pertenecen, lo cual puede ser una constancia o credencial.

que especifique el grado y grupo al que pertenecen, lo cual puede ser una constancia o credencial. Es indispensable entregar la cédula de inscripción correspondiente. Dicho documento debe estar firmado y sellado por la dirección de la institución educativa a la que pertenece cada jugador.

LEE MÁS: Víctor Castro se reúne con pescadores de La Ventana y El Sargento para plan de observación de orcas

Este tipo de actividades forman parte del impulso al deporte promovido por la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero. El objetivo primordial es incentivar la participación juvenil a través de un ambiente que fomente la sana convivencia y la competencia deportiva.