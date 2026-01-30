Gran algarabía vive Puerto Chale con el 2do Torneo de Pesca de Orilla “Festival de la Ballena Gris 2026”

La mañana de este viernes, puerto Puerto Chale, municipio de La Paz, se vistió de fiesta y unión entre los amantes de la pesca deportiva con la realización del 2do Torneo de Pesca de Orilla “Festival de la Ballena Gris 2026”.

El evento, que forma parte de las celebraciones por la temporada de avistamiento de la ballena gris en Baja California Sur, logró reunir a familias, niñas, niños y pescadores deportivos en una jornada que fortalece la identidad y la economía de esta comunidad costera perteneciente al municipio de La Paz.

En punto de las 07:00 horas se dio el disparo oficial de salida, dando inicio a la competencia que convocó a un total de 135 participantes distribuidos en las categorías infantil y libre. El entusiasmo de los asistentes marcó el ritmo de una mañana dedicada a la pesca deportiva responsable, uno de los pilares que el Gobierno de Baja California Sur busca promover en todas sus delegaciones.

La jornada deportiva contó con la presencia de autoridades clave, destacando la participación del director del FONMAR, el Lic. Martín Inzunza Tamayo, junto al equipo de coordinación de FONMAR La Paz liderado por Lizandro Olachea Burgoin.

También estuvieron presentes el coordinador de Torneos de Pesca Deportiva, Erick de la Vega Meza, y el subcoordinador Rodrigo Ojeda, quienes supervisaron el desarrollo de la competencia en la orilla del mar.

Impulso al turismo y la economía local en Puerto Chale

Este torneo se realiza en atención a la instrucción directa del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, con el objetivo de generar una derrama económica directa en las comunidades costeras.

El subdelegado de Puerto Chale, Ramón Amador, y el presidente del comité organizador, Juan de Dios Arce, enfatizaron que estos eventos son fundamentales para posicionar a la delegación como un destino de turismo de naturaleza de primer nivel.

El 2do Torneo de Pesca de Orilla no es solo una competencia, sino una pieza clave del Festival de la Ballena Gris. Esta celebración anual no solo promueve el avistamiento responsable de los cetáceos, sino que también fomenta el cuidado de los recursos marinos y la convivencia entre locales y visitantes que llegan a Baja California Sur durante el invierno.

