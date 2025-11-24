Torneo reparte $300 mil y Milena Quiroga premia a 30 jóvenes campeones

El Torneo de Box por La Paz concluyó con gran éxito, cerrando la edición con 30 emocionantes combates finales. El evento, organizado por la Dirección Municipal del Deporte, se llevó a cabo ante cientos de familias y espectadores apoyando a sus favoritos. Los combates se realizaron en el kiosco del malecón de La Paz.

Creación de espacios deportivos

La alcaldesa Milena Quiroga Romero asistió a la gran final del torneo y reconoció la entrega y disciplina de las y los jóvenes pugilistas. Este torneo contó con la participación de boxeadores provenientes de los cinco municipios del estado.

La presidenta municipal destacó la importancia de seguir creando espacios deportivos en todo el municipio. Aseguró que el objetivo de su gestión es que el boxeo sea un deporte que los jóvenes alcancen, de manera que sea accesible para todas y todos los que quieran practicar deporte, sin importar si pueden pagar o no. Durante su administración se ha promovido la construcción de gimnasios, espacios deportivos y más centros Impulso.

Premio y gimnasios destacados

En esta edición se premió a 30 campeones y a los cinco gimnasios con mayor puntuación. Para ello, se repartió una bolsa total de $300 mil pesos distribuida entre los boxeadores y los gimnasios ganadores.

La iniciativa recibió respaldo económico de patrocinadores y la iniciativa privada, a quienes la alcaldesa agradeció por apoyar la promoción del deporte. Los gimnasios que obtuvieron los mejores resultados por el desempeño de sus atletas fueron:

Márquez de León

Nuevo Sol

Olas Altas

4 de Marzo

Nueva Generación.

Entre los campeones que destacaron en las diversas categorías se encuentran:

José Luis Torres Gómez

Cristian Daniel Santiago Rendón

Itxayana Anjelin Bernal Alva

Paris Desire Gómez Martínez

En las categorías Juvenil y Cadete Varonil se premió a pugilistas como:

Pedro Márquez

Jorge Alejandro Gómez Olmedo

Evan Raúl Corona Camacho

lo que demuestra el alto nivel competitivo de la región.